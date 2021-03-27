МОЗ прибрав три області з "червоної" зони

До цього їх було більш як половина - це передумова для введення локдауну

Міністерство охорони здоров’я вдруге за 27 березня оновило перелік регіонів України відповідно до ситуації з COVID-19. Кількість областей у "червоній" зоні скоротилася з 13 до 10.

Раніше половину й більше областей у "червоній" зоні називали умовою для введення локдауну в країні, повідомляє "Громадське". В оновленому переліку з "червоної" зони виключили Рівненську, Черкаську та Чернігівську області. У цих регіонах протягом трьох днів поспіль фіксують більшу за допустимі 60 кількість госпіталізацій на 100 тисяч населення. Тепер області перебувають у "помаранчевій" зоні.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов говорив, що в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун, якщо понад половина регіонів (тобто 13 чи більше з 25) опиниться в "червоній" зоні.

Тим часом у Чернігівській зоні з 29 березня запроваджуються обмеження "червоної" зони. Такі самі обмеження діють у Миколаївській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Чернівецькій, Сумській, Одеській, Чернігівській областях та в Києві.

У "червоній" зоні заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Однак працюють банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини.

Крім того, міста й райони можуть на власний розсуд посилювати карантинні обмеження, якщо ситуація з коронавірусом у них погіршується. Серед останніх великих населених пунктів, які це зробили, - Тернопіль і Хмельницький.

Нагадаємо, що 27 березня (станом на 9:00) в Україні виявлено 17 424 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171) областях та м. Київ (1 226).