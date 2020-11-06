МОЗ розглядає можливість тестування на COVID-19 в аеропортах

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість проведення туристам в аеропортах тестів на коронавірус. Також Моз рекомендуватиме запровадити для іноземців обов'язковий страховий полюс.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він уточнив, що в разі введення обов'язкового тестування в аеропортах, таку процедуру будуть виконувати медпрацівники.

"Ми розглядаємо питання по тестуванню. Також в обов'язковому порядку в іноземця повинен бути страховий поліс при в'їзді в Україну. Ми будемо рекомендувати, щоб це було обов'язковою умовою. Зараз всі ці питання ми опрацьовуємо", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, що в Україні Київ, а також вісім областей не відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я, які дозволяють почати ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено інцидентність захворювань коронавірусом.