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МОЗ розглядає можливість тестування на COVID-19 в аеропортах

Також іноземних туристів хочуть зобов'язати мати страховий полюс
Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість проведення туристам в аеропортах тестів на коронавірус. Також Моз рекомендуватиме запровадити для іноземців обов'язковий страховий полюс.
МОЗ розглядає можливість тестування на COVID-19 в аеропортах Фото: hyser.com.ua

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він уточнив, що в разі введення обов'язкового тестування в аеропортах, таку процедуру будуть виконувати медпрацівники.

"Ми розглядаємо питання по тестуванню. Також в обов'язковому порядку в іноземця повинен бути страховий поліс при в'їзді в Україну. Ми будемо рекомендувати, щоб це було обов'язковою умовою. Зараз всі ці питання ми опрацьовуємо", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, що в Україні Київ, а також вісім областей не відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я, які дозволяють почати ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено інцидентність захворювань коронавірусом.

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11 06 2020 13:40
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