ЗДОРОВ'Я НОВИНИМіністерство охорони здоров'я розглядає можливість проведення туристам в аеропортах тестів на коронавірус. Також Моз рекомендуватиме запровадити для іноземців обов'язковий страховий полюс.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ розглядає можливість тестування на COVID-19 в аеропортах
Також іноземних туристів хочуть зобов'язати мати страховий полюс
Фото: hyser.com.ua
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.
Він уточнив, що в разі введення обов'язкового тестування в аеропортах, таку процедуру будуть виконувати медпрацівники.
"Ми розглядаємо питання по тестуванню. Також в обов'язковому порядку в іноземця повинен бути страховий поліс при в'їзді в Україну. Ми будемо рекомендувати, щоб це було обов'язковою умовою. Зараз всі ці питання ми опрацьовуємо", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, що в Україні Київ, а також вісім областей не відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я, які дозволяють почати ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено інцидентність захворювань коронавірусом.
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