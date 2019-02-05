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МОЗ спростувало інформацію про платне розміщення електронних записів про медогляд

Міністерство не приймало жодних рішень про впровадження плати
Міністерство охорони здоров'я України спростувало інформацію про платне розміщення електронних записів про проходження медогляду на сайті відомства.
МОЗ спростувало інформацію про платне розміщення електронних записів про медогляд Фото: moz.gov.ua

"Сьогодні, 2 травня, в інтернеті активно поширюється інформація про введення плати за розміщення електронних записів на сайті МОЗ України про проходження медичного огляду. Ця інформація не відповідає дійсності. МОЗ України не приймало ніякого відповідного рішення для впровадження такої плати", - повідомляє прес-служба відомства.

Керівництво МОЗ України звертається до керівників усіх медичних установ, що надають послуги медичних оглядів для кандидатів у водії, періодичні медогляди водіїв, людей, що володіють зброєю, вихователів, учителів, викладачів, студентів, працівників громадського харчування, торгівлі й інших - утриматися від оплати нібито розміщення електронних записів про проходження особою медичного огляду на сайті Міністерства охорони здоров'я України, а також про видання бланка форми первинної облікової звітності.

Звернення до керівництва медичних установ про оплату за технічний супровід кожного такого запису відбулося за власною ініціативою ДП "Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій" і не було погоджено з Міністерством охорони здоров'я України.

За цим фактом Міністерство ініціювало проведення перевірки, про результати якої повідомить окремо.

Нагадаємо, що у приватних клініках, пологових будинках, а також у лікарів, які працюють як фізичні особи підприємці, щеплення робитимуть безкоштовно.

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02 05 2019 17:06
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