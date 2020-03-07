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МОЗ створило медраду для реформування галузі

Основними завданнями ради буде розроблення і внесення міністру охорони здоров'я пропозицій щодо реформування системи охорони здоров'я, тощо
"Учора згідно з підписаним мною наказом було створено медичну раду при МОЗ із провідних фахівців нашої країни. Вона складається з фахівців інфекційних захворювань, фахівців кардіології, кардіохірургії, онкології, сімейної медицини. Будь-які зміни в реформі, у створенні системи надання меддопомоги можуть зробити лише фахівці галузі", - сказав він.
МОЗ створило медраду для реформування галузі Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Міністерство охорони здоров'я створило медичну раду експертів для реформування галузі, повідомив глава відомства Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в п'ятницю, пише "Інтерфакс-Україна".

"Учора згідно з підписаним мною наказом було створено медичну раду при МОЗ із провідних фахівців нашої країни. Вона складається з фахівців інфекційних захворювань, фахівців кардіології, кардіохірургії, онкології, сімейної медицини. Будь-які зміни в реформі, у створенні системи надання меддопомоги можуть зробити лише фахівці галузі", - сказав він.

"Основними завданнями ради буде розроблення і внесення міністру охорони здоров'я пропозицій щодо реформування системи охорони здоров'я; визначення пріоритетів із використання міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої є МОЗ; впровадження в практику медзакладів нових і наявних медичних технологій; аналіз пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров'я і результатів наукових досліджень", - додав міністр.

Нагадаємо, що нормативні акти щодо перегляду тарифів програми медгарантій перебувають на узгодженні

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03 07 2020 17:17
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