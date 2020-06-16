Нормативні акти щодо перегляду тарифів програми медгарантій перебувають на узгодженні

"Звісно, паралельно ми опрацьовуємо механізми, яким чином у 2021 році функціонуватиме наша система надання медичної допомоги і яким чином ми будуватимемо систему охорони"здоров'я"

"Зміни, я думаю, набудуть чинності з 1 липня і, відповідно, медзаклади отримають фінансовий ресурс, який дасть змогу їм виплачувати зарплати, не зачинитися. Цих заходів ми вживатимемо до кінця 2020 року", - сказав Максим Степанов під час прес-брифінгу.

Нормативні акти щодо перегляду тарифів програми медгарантій перебувають на етапі узгодження і набудуть чинності з 1 липня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується перегляду тарифів, недопущення закриття медзакладів і звільнення лікарів, то вже на узгодженні перебувають відповідні нормативні документи щодо внесення змін, щоб не було допущено фінансування менше, ніж минулого року. Ці зміни, я думаю, набудуть чинності з 1 липня і, відповідно, медзаклади отримають фінансовий ресурс, який дасть змогу їм виплачувати зарплати, не зачинитися. Цих заходів ми вживатимемо до кінця 2020 року", - сказав він.

"Звісно, паралельно ми опрацьовуємо механізми, яким чином у 2021 році функціонуватиме наша система надання медичної допомоги і яким чином ми будуватимемо систему охорони"здоров'я", - додав міністр.

Нагадаємо, що понад 700 тисяч електронних направлень на отримання медичних послуг виписано за два місяці