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Нормативні акти щодо перегляду тарифів програми медгарантій перебувають на узгодженні

"Звісно, паралельно ми опрацьовуємо механізми, яким чином у 2021 році функціонуватиме наша система надання медичної допомоги і яким чином ми будуватимемо систему охорони"здоров'я"
"Зміни, я думаю, набудуть чинності з 1 липня і, відповідно, медзаклади отримають фінансовий ресурс, який дасть змогу їм виплачувати зарплати, не зачинитися. Цих заходів ми вживатимемо до кінця 2020 року", - сказав Максим Степанов під час прес-брифінгу.
Нормативні акти щодо перегляду тарифів програми медгарантій перебувають на узгодженні Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Нормативні акти щодо перегляду тарифів програми медгарантій перебувають на етапі узгодження і набудуть чинності з 1 липня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується перегляду тарифів, недопущення закриття медзакладів і звільнення лікарів, то вже на узгодженні перебувають відповідні нормативні документи щодо внесення змін, щоб не було допущено фінансування менше, ніж минулого року. Ці зміни, я думаю, набудуть чинності з 1 липня і, відповідно, медзаклади отримають фінансовий ресурс, який дасть змогу їм виплачувати зарплати, не зачинитися. Цих заходів ми вживатимемо до кінця 2020 року", - сказав він.

"Звісно, паралельно ми опрацьовуємо механізми, яким чином у 2021 році функціонуватиме наша система надання медичної допомоги і яким чином ми будуватимемо систему охорони"здоров'я", - додав міністр.

Нагадаємо, що понад 700 тисяч електронних направлень на отримання медичних послуг виписано за два місяці

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16 06 2020 13:08
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