Понад 700 тисяч електронних направлень на отримання медичних послуг виписано за два місяці

З усіх електронних направлень — 74% виписані на отримання консультації, 12% — на візуалізацію, 6% — на лабораторну діагностику, майже 3% — на госпіталізацію

Від 1 квітня 2020 року — за два місяці від старту другого етапу трансформації системи охорони здоров’я, лікарі первинної та спеціалізованої ланки меддопомоги виписали 740 тисяч електронних направлень для пацієнтів. Це означає, що пацієнти змогли отримати медичні послуги, лабораторні дослідження чи хірургічне втручання безоплатно, а медзаклади — прозоре фінансування за якісно надані послуги.

З усіх електронних направлень — 74% виписані на отримання консультації, 12% — на візуалізацію, 6% — на лабораторну діагностику, майже 3% — на госпіталізацію. З них понад 10 тисяч для ургентних процедур. На сайті НСЗУ Національна служба здоров'я України є повна деталізація розподілу, статусу виконання та видів виписаних направлень. З ними може ознайомитися кожен охочий - https://bit.ly/2U0eLWx

Що треба знати пацієнтам?

▪ Аби отримати направлення потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

▪ Після оформлення направлення його в електронній базі зможе побачити лікар будь-якого медзакладу, який підписав договір з НСЗУ.

▪ Із направленням свого лікаря пацієнт може звернутися до будь-якого закладу, що має контракт з НСЗУ та обрати необхідну послугу.

▪ Для отримання послуги потрібно мати із собою документ, який посвідчує особу.

▪ У випадку звернення без направлення, пацієнту потрібно буде оплатити послугу за тарифами, які затверджені у лікарні.

Аби повною мірою користуватися перевагами нової системи охорони здоров’я у 2020 році та безоплатно отримувати послуги, передбачені програмою медичних гарантій — необхідно мати декларацію з сімейним лікарем.

Тож якщо ви ще не уклали декларацію, саме час це зробити Це дуже просто та швидко. Докладно про це писали тут: https://bit.ly/36QaD0q

Більше про те, які пакети медичних послуг оплачує НСЗУ можна почитати тут: https://bit.ly/3eygaew Або ж запитайте про це у свого сімейного лікаря.

Автор : Уляна Супрун