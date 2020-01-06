Понад 700 тисяч електронних направлень на отримання медичних послуг виписано за два місяці
З усіх електронних направлень — 74% виписані на отримання консультації, 12% — на візуалізацію, 6% — на лабораторну діагностику, майже 3% — на госпіталізацію. З них понад 10 тисяч для ургентних процедур. На сайті НСЗУ Національна служба здоров'я України є повна деталізація розподілу, статусу виконання та видів виписаних направлень. З ними може ознайомитися кожен охочий - https://bit.ly/2U0eLWx
Що треба знати пацієнтам?
▪ Аби отримати направлення потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.
▪ Після оформлення направлення його в електронній базі зможе побачити лікар будь-якого медзакладу, який підписав договір з НСЗУ.
▪ Із направленням свого лікаря пацієнт може звернутися до будь-якого закладу, що має контракт з НСЗУ та обрати необхідну послугу.
▪ Для отримання послуги потрібно мати із собою документ, який посвідчує особу.
▪ У випадку звернення без направлення, пацієнту потрібно буде оплатити послугу за тарифами, які затверджені у лікарні.
Аби повною мірою користуватися перевагами нової системи охорони здоров’я у 2020 році та безоплатно отримувати послуги, передбачені програмою медичних гарантій — необхідно мати декларацію з сімейним лікарем.
Тож якщо ви ще не уклали декларацію, саме час це зробити Це дуже просто та швидко. Докладно про це писали тут: https://bit.ly/36QaD0q
Більше про те, які пакети медичних послуг оплачує НСЗУ можна почитати тут: https://bit.ly/3eygaew Або ж запитайте про це у свого сімейного лікаря.
Автор : Уляна Супрун
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