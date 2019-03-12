МОЗ: Україна повністю забезпечена препаратами для лікування ВІЛ

У держбюджеті на 2020 рік передбачено 207,9 млн грн на фінансування послуг із супроводу та профілактики ВІЛ, що дасть змогу розширити охоплення зазначеними послугами для 356 тис. українців

Як повідомлялося, Кабмін 27 листопада затвердив Державну стратегію у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року.

Україна на сьогодні повністю забезпечена препаратами для лікування ВІЛ-інфекції - близько 123 тис. пацієнтів отримують лікування, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, у 93% осіб із ВІЛ, які отримують антиретровірусну терапію, вірус у крові не виявляється (вони не можуть передати ВІЛ іншим).

У держбюджеті на 2020 рік передбачено 207,9 млн грн на фінансування послуг із супроводу та профілактики ВІЛ, що дасть змогу розширити охоплення зазначеними послугами для 356 тис. українців.

Як повідомлялося, Кабмін 27 листопада затвердив Державну стратегію у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року.

Одним з акцентів держстратегії є вдосконалення системи ефективного виявлення ВІЛ-інфекції. Це досягатиметься шляхом розширення мережі закладів, які можуть надавати послуги тестування інфекції, просування самостійного тестування та періодичного тестування серед груп ризику.

Крім того, буде повністю задоволено потребу в антиретровірусній терапії. У питанні скорочення випадків інфікування і захворюваності на гепатити В і С передбачено створення нової та посилення старої системи епіднагляду та моніторингу вірусних гепатитів.

Нагадаємо, що МОЗ України оновило перелік протипоказань до календаря щеплень