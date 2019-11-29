МОЗ України оновило перелік протипоказань до календаря щеплень
Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік медичних протипоказань та застережень до календаря профілактичних щеплень, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з повідомленням, відповідний наказ, який дасть змогу гармонізувати українське законодавство з порадами Національної технічної групи експертів з питань імунізації, що базуються на рекомендаціях ВООЗ, 26 листопада зареєстрував Мін’юст.
У зазначеному переліку поліпшено опис процедури щеплення, класифіковано алергічні реакції на компоненти вакцини відповідно до можливих алергенів (яєчний білок, дріжджі, желатин, лактоза та латекс).
Крім того, для людей з первинним імунодефіцитом було розділено протипоказання за типами імунодефіциту. Окремо виділили рекомендації для вакцинації людей, які живуть поруч із людиною, яка має важку імуносупресію, імунодефіцит. Також для людей з ВІЛ-інфекцією описали застереження для кожної вакцини.
У переліку окремо розписали питання вакцинації жінок під час вагітності та лактації.
Нагадаємо, що прем’єр зробив щеплення та запустив кампанію в Україні щодо вакцинації
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