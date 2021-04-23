МОЗ України дало рекомендації щодо організації Великодніх свят в умовах пандемії

Краще утриматися від святкових відвідувань родичів і друзів, щоб не наражати одне одного на небезпеку

Рекомендується відвідувати обряд благословення і освячення їжі тільки одній людині від домогосподарства, без сімейних відвідувань.

Додаткові карантинні обмеження на Великодні свята в Україні не передбачаються, проте Міністерство охорони здоров'я розробило низку рекомендацій, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час прес-брифінгу в Києві в п'ятницю, зазначає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, рекомендується проводити онлайн-богослужіння для вірян, збільшити кількість сесій благословення і зменшити їх тривалість.

"Зафіксувати вхідні двері на територію і в приміщення храмів у відчиненому стані, щоб забезпечити повітрообмін усередині приміщення. Встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням усередині храмів і забезпечити дотримання дистанції між парафіянами на вулиці щонайменше 1,5 м", - додав Ляшко.

Крім того, рекомендується відвідувати обряд благословення і освячення їжі тільки одній людині від домогосподарства, без сімейних відвідувань.

Особам літнього віку й особам із хронічними захворюваннями рекомендується утриматися від відвідування храмів і освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму.

"Краще утриматися від святкових відвідувань родичів і друзів, щоб не наражати одне одного на небезпеку", - додав Ляшко.