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МОЗ України схвалило використання реконвалесцентної плазми для лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України схвалило використання реконвалесцентної плазми, що містить нейтралізувальні антитіла класу IgG проти SARS-CoV-2 для лікування COVID-19.
МОЗ України схвалило використання реконвалесцентної плазми для лікування COVID-19 Фото: МОЗ

Це закріплено оновленим протоколом надання меддопомоги для лікування COVID-19, затвердженим наказом МОЗ 11 листопада, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

МОЗ схвалило введення плазми на початку захворювання (до появи антитіл), найефективніше - протягом 72 годин від появи перших клінічних симптомів.

При цьому реконвалесцентна плазма може бути використана для раннього специфічного лікування COVID-19 лише для пацієнтів, які мають лабораторно підтверджений SARS-CoV-2, важкий або критичний перебіг захворювання, або прогностичні чинники прогресування до важкого або критичного стану.

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13 11 2020 14:34
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