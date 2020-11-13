НОВИНИМіністерство охорони здоров'я України схвалило використання реконвалесцентної плазми, що містить нейтралізувальні антитіла класу IgG проти SARS-CoV-2 для лікування COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ України схвалило використання реконвалесцентної плазми для лікування COVID-19
Фото: МОЗ
Це закріплено оновленим протоколом надання меддопомоги для лікування COVID-19, затвердженим наказом МОЗ 11 листопада, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
МОЗ схвалило введення плазми на початку захворювання (до появи антитіл), найефективніше - протягом 72 годин від появи перших клінічних симптомів.
При цьому реконвалесцентна плазма може бути використана для раннього специфічного лікування COVID-19 лише для пацієнтів, які мають лабораторно підтверджений SARS-CoV-2, важкий або критичний перебіг захворювання, або прогностичні чинники прогресування до важкого або критичного стану.
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