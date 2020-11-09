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МОЗ віднесло 46 країн до "червоної" зони

У переліку МОЗ Україна віднесена до "зеленої" зони
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 11 вересня 2020 року.
МОЗ віднесло 46 країн до "червоної" зони Фото: МОЗ

Перелік доступний на сайті відомства, повідомляє "Громадське".

У списку наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Там вказана інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тисяч населення в кожній державі.

В Україні станом на 11 вересня цей показник складає 88,1 активних випадків на 100 тисяч населення. У переліку МОЗ Україна віднесена до "зеленої" зони.

До "червоної" зони віднесено 46 країн, зокрема, Молдова, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Хорватія, Франція, США.

У "зеленому" списку, серед інших, Румунія, Албанія, Угорщина, Чехія, Білорусь, Туреччина, Греція, Єгипет.

Водночас щодо 15 країн немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, що  11 вересня (станом на 9:00) в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 пацієнтів одужали.

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11 09 2020 13:31
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