МОЗ віднесло 46 країн до "червоної" зони
Перелік доступний на сайті відомства, повідомляє "Громадське".
У списку наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Там вказана інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тисяч населення в кожній державі.
В Україні станом на 11 вересня цей показник складає 88,1 активних випадків на 100 тисяч населення. У переліку МОЗ Україна віднесена до "зеленої" зони.
До "червоної" зони віднесено 46 країн, зокрема, Молдова, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Хорватія, Франція, США.
У "зеленому" списку, серед інших, Румунія, Албанія, Угорщина, Чехія, Білорусь, Туреччина, Греція, Єгипет.
Водночас щодо 15 країн немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.
Нагадаємо, що 11 вересня (станом на 9:00) в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 пацієнтів одужали.
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