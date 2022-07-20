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Український паспорт втратив одну сходинку за "мобільністю"

Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або візи після прибуття в 144 країни
Український закордонний паспорт посів 35-ту позицію у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.
Український паспорт втратив одну сходинку за "мобільністю" Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані оновленого Індексу.
 
Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або візи після прибуття в 144 країни.
 
Зазначається, що 35-ту позицію Україна розділяє з Макао.
 
Очолює рейтинг Японія, чиї громадяни можуть відвідати 193 країни. Друге місце поділяють Сінгапур та Південна Корея, чиї громадяни можуть відвідати з безвізовим доступом 192 країни. Трійку замикають Німеччина й Іспанія, чиї громадяни можуть подорожувати до 190 країн.
 
 
Фото: Henley&Partners
 
Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжируючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Рейтинг укладається понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.
 
Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, у які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття). Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.
 
Як повідомляється, станом на квітень 2022 року український закордонний паспорт займав 34-у позицію у міжнародному рейтингу. Тоді з ним можна було без віз або з візою після прибуття потрапити лише в 143 країни.
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20 07 2022 13:01
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