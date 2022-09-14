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Британські байкери подорожували Україною, щоб допомогти хворим дітям

Ольга
Матарикіна
На мотоциклах мандрівники проїхали від Києва до Одеського порту, а завершили подорож у Львові
Британські байкери подорожували Україною, щоб допомогти хворим дітям Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Британські мотомандрівники Ніл Бейлі та Кіран Рідлі проїхали тисячі кілометрів Україною та зібрали гроші на лікування дітей.

Історію благодійної мотомандрівки розповіли у Першому медичному об‘єднанні Львова.

Зокрема, вони побували у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Вінниці, які сильно постраждали від окупантів.

Мандрівники описували побачене у своїх соціальних мережах і закликали підписників жертвувати кошти.

Побувавши у дитячій лікарні Святого Миколая, вони перерахували всі зібрані гроші для потреб українських дітей.

Україна уже 56-та країна, яку з благодійною метою відвідав журналіст і мотоцикліст Ніл Бейлі.

У 2005 році в Північній Кароліні він встановив один зі світових рекордів швидкості - розігнався до 325 км/год.

"Від початку повномасштабного вторгнення Ніл стежив за подіями у нашій країні, а потім вирішив – він має бути тут, поруч із українцями", - кажуть у медоб‘єднанні.

Разом із фотографом платформи Getty Images Кіраном Рідлі журналіст спланував подорож і вирушив у дорогу.

На мотоциклах мандрівники проїхали від Києва до Одеського порту, а завершили подорож у Львові.

Усі зібрані кошти Ніл та Кіран вирішили подарувати лікарні Святого Миколая, а також зустрілися із її маленькими пацієнтами.

Зокрема, мотоциклісти побачились із 11-річним Льовою родом із Сєвєродонецька.

"Війна забрала у нього дім, а потім у дитини почали відмовляти ноги. Як виявилося - через пухлину.

Зустріч неабияк надихнула Льову, адже тепер він мріє навчитися водити мотоцикл", - додають лікарі.

Нагадаємо, раніше велосипедист з Харківщини проїхав 3 тиc. км , щоб зібрати кошти для ЗСУ.

 


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14 09 2022 20:37
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