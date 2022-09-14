Британські байкери подорожували Україною, щоб допомогти хворим дітям
Британські мотомандрівники Ніл Бейлі та Кіран Рідлі проїхали тисячі кілометрів Україною та зібрали гроші на лікування дітей.
Історію благодійної мотомандрівки розповіли у Першому медичному об‘єднанні Львова.
Зокрема, вони побували у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Вінниці, які сильно постраждали від окупантів.
Мандрівники описували побачене у своїх соціальних мережах і закликали підписників жертвувати кошти.
Побувавши у дитячій лікарні Святого Миколая, вони перерахували всі зібрані гроші для потреб українських дітей.
Україна уже 56-та країна, яку з благодійною метою відвідав журналіст і мотоцикліст Ніл Бейлі.
У 2005 році в Північній Кароліні він встановив один зі світових рекордів швидкості - розігнався до 325 км/год.
"Від початку повномасштабного вторгнення Ніл стежив за подіями у нашій країні, а потім вирішив – він має бути тут, поруч із українцями", - кажуть у медоб‘єднанні.
Разом із фотографом платформи Getty Images Кіраном Рідлі журналіст спланував подорож і вирушив у дорогу.
На мотоциклах мандрівники проїхали від Києва до Одеського порту, а завершили подорож у Львові.
Усі зібрані кошти Ніл та Кіран вирішили подарувати лікарні Святого Миколая, а також зустрілися із її маленькими пацієнтами.
Зокрема, мотоциклісти побачились із 11-річним Льовою родом із Сєвєродонецька.
"Війна забрала у нього дім, а потім у дитини почали відмовляти ноги. Як виявилося - через пухлину.
Зустріч неабияк надихнула Льову, адже тепер він мріє навчитися водити мотоцикл", - додають лікарі.
Нагадаємо, раніше велосипедист з Харківщини проїхав 3 тиc. км , щоб зібрати кошти для ЗСУ.
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