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CУСПІЛЬСТВО

У Польщі мотоцикліст перекинувся через кортеж міністра оборони

29 червня 2026, 13:41
У Польщі мотоцикліст перекинувся через кортеж міністра оборони
Фото: з вільних джерел
Мотоцикліст, побачивши рух автомобілів із проблисковими сигналами, запанікував, різко натиснув на гальма і впав.

У Познані кортеж міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, що проїжджав поруч із мотоциклістом, злякав його проблисковими маячками. Через це чоловік перевернув свій мотоцикл і впав, хоч у мережі писали про зіткнення.

Про це пише Fakt із посиланням на заяву речника Військової жандармерії Польщі Даріуша Роскоша.

За словами речника, мотоцикліст, побачивши рух автомобілів із проблисковими сигналами, запанікував, різко натиснув на гальма і впав разом із мотоциклом. Роскош підкреслює, що контакту між транспортними засобами, які брали участь у події, не було, тож йдеться про дорожній інцидент, а не аварію.

Чоловіку, який впав на дорогу, надала допомогу медична команда, що супроводжувала кортеж. Роскош також додав, що міністр оборони вийшов із автомобіля та поспілкувався з мотоциклістом, а після короткої розмови його кортеж продовжив рух.

ПольщамотоциклВладислав Косіняк-Камиш

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