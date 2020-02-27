МОЗ визначило перелік контактних осіб при Covid-19
Міністерство охорони здоров'я України згідно з наказом №552 від 25 лютого 2020 року "Про затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі 2019 (Сovid-19)" визначило перелік контактних осіб, засобів індивідуального захисту, а також алгоритми діагностики та лікування уханьського коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з текстом наказу, оприлюдненим на сайті міністерства, контактною особою вважається медпрацівник, що надає пряму медичну допомогу пацієнтам з Covid-19; людина, яка відвідує пацієнта з коронавірусом або перебуває з ним в одному приміщенні; особа, яка працює з хворим; той, хто їхав із хворим у будь-якому транспорті або проживає з ним в одному домогосподарстві, протягом 14 днів після виникнення симптомів.
Після визначення контактних осіб контролюватимуть протягом 14 днів від останнього незахищеного контакту. Контактним особам також рекомендовано обмежувати подорожі та пересування.
Крім того, МОЗ визначило перелік засобів індивідуального захисту, серед них рукавички для огляду, щиток для лиця, захисні окуляри, хірургічна маска і халат.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- ВІДЕО Хлопцям на війні Бог дає інші очі – лікар "Госпітальєрів" (ВІДЕО)
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"