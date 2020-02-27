МОЗ визначило перелік контактних осіб при Covid-19

Після визначення контактних осіб контролюватимуть протягом 14 днів від останнього незахищеного контакту. Контактним особам також рекомендовано обмежувати подорожі та пересування

Крім того, МОЗ визначило перелік засобів індивідуального захисту, серед них рукавички для огляду, щиток для лиця, захисні окуляри, хірургічна маска і халат.

Міністерство охорони здоров'я України згідно з наказом №552 від 25 лютого 2020 року "Про затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі 2019 (Сovid-19)" визначило перелік контактних осіб, засобів індивідуального захисту, а також алгоритми діагностики та лікування уханьського коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з текстом наказу, оприлюдненим на сайті міністерства, контактною особою вважається медпрацівник, що надає пряму медичну допомогу пацієнтам з Covid-19; людина, яка відвідує пацієнта з коронавірусом або перебуває з ним в одному приміщенні; особа, яка працює з хворим; той, хто їхав із хворим у будь-якому транспорті або проживає з ним в одному домогосподарстві, протягом 14 днів після виникнення симптомів.

Після визначення контактних осіб контролюватимуть протягом 14 днів від останнього незахищеного контакту. Контактним особам також рекомендовано обмежувати подорожі та пересування.

Крім того, МОЗ визначило перелік засобів індивідуального захисту, серед них рукавички для огляду, щиток для лиця, захисні окуляри, хірургічна маска і халат.