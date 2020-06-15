МОЗ визначив країни "червоної зони" по COVID-19: список
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонслужби, передає РБК - Україна.
"Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесено до "червоної" та "зеленої" зон", - вказано у повідомленні.
Так, зі значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання становить більше ніж 40 осіб на 100 тисяч населення.
Серед країн "червоної" зони - США, Великобританія, Швеція, Вірменія, Бельгія, Білорусь, Нідерланди, Росія, ОАЄ, Іспанія, Молдова, Франція, Канада та Італія. Україну міністерство віднесло до "зеленої зони". Показник на 100 тисяч населення - 37 випадків.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 15 червня в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали.
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