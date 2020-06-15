В Україні зафіксовано 31 810 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 656 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 15 червня (станом на 9:00) в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1423 випадки; Волинська область — 1438 випадків; Дніпропетровська область — 998 випадків; Донецька область — 334 випадки; Житомирська область — 1087 випадків; Закарпатська область — 1680 випадків; Запорізька область — 529 випадків; Івано-Франківська область — 1766 випадків; Кіровоградська область — 586 випадків; м. Київ — 3957 випадків; Київська область — 2024 випадки; Львівська область — 2933 випадки; Луганська область — 57 випадків; Миколаївська область — 321 випадок; Одеська область — 1117 випадків; Полтавська область — 278 випадків; Рівненська область — 2369 випадків; Сумська область — 227 випадків; Тернопільська область — 1467 випадків; Харківська область — 1542 випадки; Херсонська область — 183 випадки; Хмельницька область — 559 випадків; Чернівецька область — 3959 випадків; Черкаська область — 552 випадки; Чернігівська область — 424 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що станом на 14 червня до ослаблення карантину не готові Київ та десять областей. У всіх регіонах перевищено показник інцидентності.

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