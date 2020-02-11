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МОЗ запустило цілодобовий контакт-центр, куди можна звертатися з питаннями щодо COVID

Звернутися до контакт-центру можна зі всієї України з питанням, що стосуються коронавірусної інфекції та організаційних моментів, пов'язаних з лікуванням
Міністерство охорони здоров'я 2 листопада запустило всеукраїнський контакт-центр для протидії COVID-19, який працюватиме цілодобово, через те, що регіональні гарячі лінії не справляються з завантаженістю.
МОЗ запустило цілодобовий контакт-центр, куди можна звертатися з питаннями щодо COVID Фото: МОЗ

Про це на брифінгу 2 листопада заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначає "Громадське".

Звернутися до контакт-центру можна зі всієї України з питанням, що стосуються коронавірусної інфекції та організаційних моментів, пов'язаних з лікуванням. Наприклад, якщо ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю, отримати направлення на тестування чи комп'ютерну томографію, якщо у вас є питання про тестування тощо.

Номер телефону: 0-800-60-20-19.

У кол-центрі працюватимуть 150 операторів, він функціонуватиме цілодобово. Степанов також уточнив, якими будуть дії оператора після дзвінка.

Кожне звернення автоматично буде фіксуватися у спеціальній системі. Якщо оператору потрібно буде отримати додаткову інформацію для відповіді (звернутися до сімейного лікаря чи місцевої влади), він зобов'язаний вам передзвонити після уточнень.

Нагадаємо, що 2 листопада (станом на 9:00) в Україні 402 194 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 375 летальних, 163 768 пацієнтів одужали.

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02 11 2020 11:30
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