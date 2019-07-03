МОЗ запустило в тестовому режимі електронні медичні картки

Поки що вносити дані про пацієнта може тільки його лікар, проте до кінця року з'явиться і персональний кабінет

Міністерство охорони здоров'я України запустило в тестовому режимі роботу електронних медичних карток.

Працювати з електронною медичною карткою починають сімейні лікарі, терапевти і педіатри тих медустанов, які підключені до електронної системи охорони здоров'я і підписали контракт з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Зараз таких закладів первинної медичної допомоги 1216, повідомляє прес-служба міністерства.

Електронна медкартка автоматично доступна в системі лікаря первинки для кожного з пацієнтів, який підписав декларацію. На першому етапі лікарі вноситимуть в електронну медичну карту інформацію про візити пацієнтів у тестовому режимі.

Пацієнту не потрібно додатково реєструватися для того, щоб інформація про візити до лікаря фіксувалася в електронній системі охорони здоров'я.

"Ми неодноразово говорили про те, що кожна зміна в медичній системі буде супроводжуватися відповідними електронними інструментами. Торік ми принципово запустили підписання декларацій з лікарем тільки в електронній системі охорони здоров'я. Так само в системі НСЗУ укладає договори і на підставі електронних даних оплачує послуги закладам первинки. На сьогодні 92% закладів первинки обладнали комп'ютерами всі робочі місця сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів. До кінця квітня ще 5% закладів зроблять це. Отже, ми готові до наступного етапу змін - упровадження електронної медичної картки та електронного рецепта на "Доступні ліки", - говорить заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

У березні лікарі первинки почнуть працювати тільки з базовим функціоналом електронної медичної карти. На першому етапі в систему будуть вносити лише дані про звернення пацієнтів з використанням сучасної міжнародної класифікації кодування ICPC-2.

Зараз пацієнти не зможуть особисто зайти у свою електронну медичну карту, але в планах є і запуск персонального кабінету пацієнта. За потреби лікар зможе роздрукувати для пацієнта консультаційний підсумок, що міститиме причину звернення, діагноз, призначення лікування або направлення на додаткове обстеження.

Поступово буде реалізовано функціонал, який дозволить вносити в систему всі необхідні дані про пацієнта і формувати повноцінну електронну медичну карту. Паралельно з цим електронні записи почнуть замінювати паперові форми.

З квітня 2019 року в електронній системі охорони здоров'я з'явиться можливість виписувати електронні рецепти. З другої половини 2019-го записи в електронній медкартці зможуть робити фахівці лабораторій, поліклінік і консультативно-діагностичних центрів, які почнуть працювати з Національною службою здоров'я за програмою "Безкоштовна діагностика".

Нагадаємо, що центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я запустив серію медичних курсів онлайн.