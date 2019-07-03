Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

МОЗ запустило в тестовому режимі електронні медичні картки

Поки що вносити дані про пацієнта може тільки його лікар, проте до кінця року з'явиться і персональний кабінет
Міністерство охорони здоров'я України запустило в тестовому режимі роботу електронних медичних карток.
МОЗ запустило в тестовому режимі електронні медичні картки Фото: gazeta.lviv.ua

Працювати з електронною медичною карткою починають сімейні лікарі, терапевти і педіатри тих медустанов, які підключені до електронної системи охорони здоров'я і підписали контракт з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Зараз таких закладів первинної медичної допомоги 1216, повідомляє прес-служба міністерства.

Електронна медкартка автоматично доступна в системі лікаря первинки для кожного з пацієнтів, який підписав декларацію. На першому етапі лікарі вноситимуть в електронну медичну карту інформацію про візити пацієнтів у тестовому режимі.

Пацієнту не потрібно додатково реєструватися для того, щоб інформація про візити до лікаря фіксувалася в електронній системі охорони здоров'я.

"Ми неодноразово говорили про те, що кожна зміна в медичній системі буде супроводжуватися відповідними електронними інструментами. Торік ми принципово запустили підписання декларацій з лікарем тільки в електронній системі охорони здоров'я. Так само в системі НСЗУ укладає договори і на підставі електронних даних оплачує послуги закладам первинки. На сьогодні 92% закладів первинки обладнали комп'ютерами всі робочі місця сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів. До кінця квітня ще 5% закладів зроблять це. Отже, ми готові до наступного етапу змін - упровадження електронної медичної картки та електронного рецепта на "Доступні ліки", - говорить заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

У березні лікарі первинки почнуть працювати тільки з базовим функціоналом електронної медичної карти. На першому етапі в систему будуть вносити лише дані про звернення пацієнтів з використанням сучасної міжнародної класифікації кодування ICPC-2.

Зараз пацієнти не зможуть особисто зайти у свою електронну медичну карту, але в планах є і запуск персонального кабінету пацієнта. За потреби лікар зможе роздрукувати для пацієнта консультаційний підсумок, що міститиме причину звернення, діагноз, призначення лікування або направлення на додаткове обстеження.

Поступово буде реалізовано функціонал, який дозволить вносити в систему всі необхідні дані про пацієнта і формувати повноцінну електронну медичну карту. Паралельно з цим електронні записи почнуть замінювати паперові форми.

З квітня 2019 року в електронній системі охорони здоров'я з'явиться можливість виписувати електронні рецепти. З другої половини 2019-го записи в електронній медкартці зможуть робити фахівці лабораторій, поліклінік і консультативно-діагностичних центрів, які почнуть працювати з Національною службою здоров'я за програмою "Безкоштовна діагностика".

Нагадаємо, що центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я запустив серію медичних курсів онлайн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2019 15:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.