Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

МОЗ змінить протокол лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України оголосило про зміну протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні
Серед іншого, з протоколу лікування виключили ретровірусні препарати - лопінавір/ретонавір, а також гідроксихлорохін - для окремих категорій пацієнтів.
МОЗ змінить протокол лікування COVID-19 Фото: МОЗ

Про це на брифінгу у вівторок, 14 липня, повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як, зазначає "Громадське".

За її словами, до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19 додадуть дексаметазон. У ньому також розширять можливість застосування ремдесивіру. Водночас із переліку препаратів виключать ретровірусні - лопінавір/ретонавір.

"І те, що всіх цікавило - виключено гідроксихлорохін з протоколу надання допомоги для пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 та для дітей. Проте ми залишаємо можливість його застосування для пацієнтів середнього ступеню тяжкості та груп ризику", - зазначила Садов’як.

Перша заступниця очільника МОЗ додала, що найближчим часом зміни до протоколу будуть затверджені наказом відомства.

  • МОЗ затвердило протокол лікування COVID-19 2 квітня - через місяць після виявлення в Україні першого випадку коронавірусу. Протокол визначає, якими препаратами й лікарськими засобами лікувати людей із коронавірусною хворобою. У світі наразі немає дієвих ліків чи вакцини від коронавірусу.
  • Протокол неодноразово оновлювали: так, уже 10 квітня до нього додали фаріпіравір, а 25 червня туди включили дексаметазон (дієвість цього препарату в лікуванні окремих випадків COVID-19 довели вчені з Оксфордського університету).
  • В Україні за минулу добу, 13 липня, виявили 638 нових випадків коронавірусного захворювання. Також відомо, що 651 пацієнт одужав, а 14 хворих - померли. Усього в Україні COVID-19 виявили у 54 771 людини.

Нагадаємо, що станом на 9:00 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2020 13:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.