МОЗ змінив перелік не готових до ослаблення карантину областей У міністерстві заявили про допущену технічну помилку

Міністерство охорони здоров'я змінило перелік областей, які не готові до ослаблення карантину - як і 26 липня їх налічується дев'ять. У відомстві послалися на технічну помилку.

Фото : РБК - Україна

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна. "Через технічну помилку просимо попередню інформації за показниками не брати до уваги", - звернули увагу в міністерстві. За оновленими даними МОЗ, не готові пом'якшувати обмеження: Вінницька область (динаміка 21,63%);

Волинська область (динаміка 41,45% і виявлення 20,26%);

Івано-Франківська область (виявлення 12,56% і динаміка 24,06%);

Житомирська область (динаміка 57,99%);

Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,18%);

Львівська область (виявлення 11,05%);

Рівненська область (виявлення 11,60%);

Тернопільська область (виявлення 11,96% і динаміка 87,74%);

Чернівецька область (виявлення 11,27% і динаміка 38,89%). Нагадаємо, що голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу в світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.

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