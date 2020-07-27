ЗДОРОВ'Я НОВИНИМіністерство охорони здоров'я змінило перелік областей, які не готові до ослаблення карантину - як і 26 липня їх налічується дев'ять. У відомстві послалися на технічну помилку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ змінив перелік не готових до ослаблення карантину областей
У міністерстві заявили про допущену технічну помилку
Фото : РБК - Україна
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна.
"Через технічну помилку просимо попередню інформації за показниками не брати до уваги", - звернули увагу в міністерстві.
За оновленими даними МОЗ, не готові пом'якшувати обмеження:
- Вінницька область (динаміка 21,63%);
- Волинська область (динаміка 41,45% і виявлення 20,26%);
- Івано-Франківська область (виявлення 12,56% і динаміка 24,06%);
- Житомирська область (динаміка 57,99%);
- Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,18%);
- Львівська область (виявлення 11,05%);
- Рівненська область (виявлення 11,60%);
- Тернопільська область (виявлення 11,96% і динаміка 87,74%);
- Чернівецька область (виявлення 11,27% і динаміка 38,89%).
Нагадаємо, що голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу в світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.
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