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МОЗ змінив перелік не готових до ослаблення карантину областей

У міністерстві заявили про допущену технічну помилку
Міністерство охорони здоров'я змінило перелік областей, які не готові до ослаблення карантину - як і 26 липня їх налічується дев'ять. У відомстві послалися на технічну помилку.
МОЗ змінив перелік не готових до ослаблення карантину областей Фото : РБК - Україна

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна.

"Через технічну помилку просимо попередню інформації за показниками не брати до уваги", - звернули увагу в міністерстві.

За оновленими даними МОЗ, не готові пом'якшувати обмеження:

  • Вінницька область (динаміка 21,63%);
  • Волинська область (динаміка 41,45% і виявлення 20,26%);
  • Івано-Франківська область (виявлення 12,56% і динаміка 24,06%);
  • Житомирська область (динаміка 57,99%);
  • Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,18%);
  • Львівська область (виявлення 11,05%);
  • Рівненська область (виявлення 11,60%);
  • Тернопільська область (виявлення 11,96% і динаміка 87,74%);
  • Чернівецька область (виявлення 11,27% і динаміка 38,89%).

Нагадаємо, що голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу в світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.

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27 07 2020 15:00
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