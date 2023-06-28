Можливість передачі Україні ATACMS досить висока – cенатор США

Американський сенатор-республіканець від штату Айдахо Джим Ріш заявив, що є висока ймовірність того, що Україна отримає далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Я думаю, що така можливість досить висока. Із самого початку я казав – надайте Україні усе, що стріляє, допоки це не ядерна зброя. Будь-яка інша зброя, яка у нас є, повинна бути доступна українцям. Чи то винищувачі F-16, чи ракети ATACMS - усе, що ми маємо. Авжеж, на це потрібен час, але ми продовжуємо тиснути на адміністрацію Байдена, і вони вже активізувались, так само як і інші країни активізувались для тих самих зусиль", - сказав американський сенатор.

За його словами, ATACMS це гарна зброя, Україна має її отримати, і статися це має якомога швидше.