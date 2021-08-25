Музей Ренуара на півдні Франції зазвучав українською

До 30-річчя Незалежності України віртуальні екскурсії в музеї П'єра-Оґюста Ренуара у французькому містечку Кань-сюр-Мер відтепер можна буде послухати українською мовою.

Про це "Укрінформу" розповіла президент Франко-Української асоціації "AFUCA" Ірина Подиряко.

Вона зазначила, що музей Ренуара, який між Каннами та Ніццою, вже певний час пропонує переклад своїх екскурсій кількома мовами у спеціальному онлайн-додатку GuidiGo.

До проєкту долучилася й Асоціація українців, члени якої декілька місяців робили переклад та професійний аудіозапис екскурсій музею на українську мову як для дорослих, так і для дітей.

"Віртуальний та інтерактивний візит до цього французького музею рідною мовою відтепер може зробити кожен українець із будь-якого куточка світу", - зазначили в Асоціації.

Для віртуальної українськомовної екскурсії музеєм Оґюста Ренуара необхідно завантажити додаток GuidiGo і знайти в переліку екскурсій "Renoir" або "Cagnes-sur-Mer".