Музей Ренуара на півдні Франції зазвучав українською
Про це "Укрінформу" розповіла президент Франко-Української асоціації "AFUCA" Ірина Подиряко.
Вона зазначила, що музей Ренуара, який між Каннами та Ніццою, вже певний час пропонує переклад своїх екскурсій кількома мовами у спеціальному онлайн-додатку GuidiGo.
До проєкту долучилася й Асоціація українців, члени якої декілька місяців робили переклад та професійний аудіозапис екскурсій музею на українську мову як для дорослих, так і для дітей.
"Віртуальний та інтерактивний візит до цього французького музею рідною мовою відтепер може зробити кожен українець із будь-якого куточка світу", - зазначили в Асоціації.
Для віртуальної українськомовної екскурсії музеєм Оґюста Ренуара необхідно завантажити додаток GuidiGo і знайти в переліку екскурсій "Renoir" або "Cagnes-sur-Mer".
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