МВС за спецпрограмою підготувало 800 поліцейських для деокупації Донеччини та Луганщини

Міністерство внутрішніх справ України навчило 800 поліцейських за спеціальною програмою для деокупації територій Донецької і Луганської областей.

"Так, за спеціально розробленою навчальною програмою підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні у відновленні державного суверенітету на території ОРДЛО. Комплексні тренування пройшли спільно з працівниками Нацгвардії, рятувальної та прикордонної служб. Правоохоронці вивчили міжнародні практики миротворчих місій", - повідомляє пресцентр Нацполіції.

На непідконтрольних українському уряду територіях також ретельно вивчають соціально-економічну ситуацію, настрої людей, можливість повернення бізнесу. Крім того, розроблено розрахунок сил і засобів, які будуть нести службу на деокупованих територіях у перший рік після звільнення.

Відзначають, що в деокупованих районах планують створити 16 відділів і відділків поліції.

Нагадаємо, що терористи "ЛНР" перейшли через міст у Станиці і заявили про свої права. Вони нахамили очільнику Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації Юрію Золкіну та заявили, що за Мінськими угодами Станиця та Щастя "їхні".