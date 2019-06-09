МВС зняло з розшуку ексзаступника генпрокурора Кузьміна
Згідно з базою даних, Ренат Кузьмін, перший заступник генпрокурора часів колишнього президента Віктора Януковича, більше не числиться в базі розшуку, інформують "Українські новини".
На цей час Кузьмін є депутатом Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя".
Раніше Шостий апеляційний адміністративний суд визнав незаконним скасування ЦВК реєстрації кандидатом в депутати Верховної Ради колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.
Нагадаємо, Кузьмін обіймав посаду першого заступника генпрокурора (Віктора Пшонки) з 2010 по 2014 роки. Під його керівництвом були порушені кримінальні справи проти Юлії Тимошенко, Юрія Луценка з подальшим засудженням і Леоніда Кучми.
ГПУ підозрює Кузьміна в скоєнні низки злочинів. Зокрема, проти нього розслідуються кримінальні провадження у ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу (незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою). Вона передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Крім того, проводиться розслідування за підозрою Кузьміна в організації в 2010 році незаконного затримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка; також - за звинуваченням у підбурюванні судді Печерського суду Києва до обрання Луценку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
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