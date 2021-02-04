Миколаїв посилює карантин: транспорт - за перепустками і тільки у "години пік"

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час вечірнього прямого ефіру 1 квітня на Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Через складну епідемічну ситуацію, пов'язану зі зростанням захворюваності на коронавірус, регіональна та міська комісії з питань ТЕБ та НС прийме низку рішень щодо запровадження додаткових карантинних заходів. А саме: з 3 квітня транспорт працюватиме з 06:30 до 09:00 години та з 16:30 до 19:00. При цьому для проїзду треба обов'язково мати не лише перепустку, а й документи, що посвідчують особу. В інший час громадський транспорт не курсуватиме", - сказав Сєнкевич.

За його словами, Миколаївщина залишається у червоній зоні. В області перевищено епідпоріг майже на 20%, показник рівня госпіталізації становить понад 108 осіб на 100 тис. населення при нормі до 60. Завантаженість ліжок з киснем становить майже 70%, за норми до 65%.

Дитячі садки продовжують працювати, але приймають дітей у тих батьків, які працюють. Батьки, які у відпустці, за можливості залишають дітей вдома.