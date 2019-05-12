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Микитась заявив, що гендиректор "Укрбуду" продав компанію ресторатору

Радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов заявив, що група "Укрбуд" не збанкрутує, бо туди зайшов новий інвестор
Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода організував продаж активів девелоперської компанії рестораторові Дмитру Федотенкову.
Микитась заявив, що гендиректор "Укрбуду" продав компанію ресторатору Максим Микитась

Про це заявив екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась в ефірі телеканалу "Прямий", передає "Економічна правда".

"В процесі пошуку інвесторів мною були підписані певні меморандуми, які в ЗМІ і в народі називають "понятійки", які не несуть за собою жодного юридичного оформлення, жодних юридичних наслідків", – сказав Микитась.

"Більш того, на жаль, переважна більшість цих меморандумів надалі була підроблена, підроблений був мій підпис. Тобто, не були поставлені підписи на одній сторінці. Можна ж підсунути сюди що завгодно, що ми хочемо. Крім того, юридичного оформлення багатомільярдної компанії не було", – заявив забудовник.

За словами Микитася, "Укрбуд" як і раніше належить йому.

"Коли я був народним депутатом, за дорученням за трастовою угодою передав "Укрбуд" в управління Майбороді Олегу Григоровичу. Але я залишався бенефіціаром всіх основних компаній. Компанія "Укрбуд" об'єднує десятки компаній. Але основні – "Укрбуд Девелопмент" і "Укрбудінвест", – додав він.

Екс-нардеп запевняє, що на сьогоднішній день втратив контроль над компанією.

"На сьогоднішній день я втратив як власник компанії всі активи. Це пан Федотенков, це пан Майборода. І ще хотів би підкреслити, є пан Мармиш, який був головним юристом, на людей якого дуже багато оформилося теж активів, що належать "Укрбуду". І ці три людини відповідальні перед інвесторами за те, що повинні добудувати і за рахунок яких коштів", – заявив Микитась.

За його словами, з компанії виведені активи з прибутковістю понад 4 мільярдів гривень.

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05 12 2019 11:40
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