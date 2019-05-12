Микитась заявив, що гендиректор "Укрбуду" продав компанію ресторатору

Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода організував продаж активів девелоперської компанії рестораторові Дмитру Федотенкову.

Про це заявив екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась в ефірі телеканалу "Прямий", передає "Економічна правда".

"В процесі пошуку інвесторів мною були підписані певні меморандуми, які в ЗМІ і в народі називають "понятійки", які не несуть за собою жодного юридичного оформлення, жодних юридичних наслідків", – сказав Микитась.

"Більш того, на жаль, переважна більшість цих меморандумів надалі була підроблена, підроблений був мій підпис. Тобто, не були поставлені підписи на одній сторінці. Можна ж підсунути сюди що завгодно, що ми хочемо. Крім того, юридичного оформлення багатомільярдної компанії не було", – заявив забудовник.

За словами Микитася, "Укрбуд" як і раніше належить йому.

"Коли я був народним депутатом, за дорученням за трастовою угодою передав "Укрбуд" в управління Майбороді Олегу Григоровичу. Але я залишався бенефіціаром всіх основних компаній. Компанія "Укрбуд" об'єднує десятки компаній. Але основні – "Укрбуд Девелопмент" і "Укрбудінвест", – додав він.

Екс-нардеп запевняє, що на сьогоднішній день втратив контроль над компанією.

"На сьогоднішній день я втратив як власник компанії всі активи. Це пан Федотенков, це пан Майборода. І ще хотів би підкреслити, є пан Мармиш, який був головним юристом, на людей якого дуже багато оформилося теж активів, що належать "Укрбуду". І ці три людини відповідальні перед інвесторами за те, що повинні добудувати і за рахунок яких коштів", – заявив Микитась.

За його словами, з компанії виведені активи з прибутковістю понад 4 мільярдів гривень.

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