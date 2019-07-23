МЗС відреагувало на рішення Верховного суду Росії щодо Гриба
Про це йдеться у заяві МЗС щодо рішення Верховного суду РФ у справі Павла Гриба, яка надійшла "Європейській правді".
У вівторок Верховний суд Росії визнав "законним" вирок Грибу, якого засудили на 6 років колонії за начебто "заклики до тероризму".
"Це рішення російського суду, як і усі рішення щодо інших безпідставно засуджених в РФ громадян України, в очах усього світу є ще одним свідченням повної відсутності в Росії будь-якого правосуддя і справедливості", - заявили у міністерстві.
МЗС закликало міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо Гриба і вимагати безумовного звільнення усіх громадян України, яких кремлівський режим тримає у заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму.
Раніше стало відомо, що 23 липня Верховний суд Російської Федерації розгляне апеляцію на вирок 21-річному українцю Павлові Грибу.
22 березня російський суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого там у "сприянні терористичній діяльності", – 6 років ув’язнення, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.
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