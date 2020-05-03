На Буковині вводять карантин у всіх школах, дитсадках та вузах
Про це під час брифінгу розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми отримали рекомендації від МОЗ і найближчими годинами збираємо комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній буде прийнято рішення про запровадження режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, шкіл та вищих навчальних закладів області", - сказав Осачук.
За його словами, освітні заклади вже відпрацьовують можливість дистанційної роботи.
Крім того, голова ОДА повідомив про обмеження щодо масових заходів.
"Так само за рекомендацією українського уряду ми запроваджуємо обмеження заходів із великим скупченням людей. Тому так само мусимо попросити порозуміння, що концерти, які були заплановані у нас на сьогоднішній вечір, на наступні вихідні дні, будуть перенесені", - додав він.
Нагадаємо, що у світі зареєстровано 95,4 тисячі випадків захворювання Covid-19, в Україні станом на ранок 5 березня - 1 випадок.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків