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На Буковині вводять карантин у всіх школах, дитсадках та вузах

"Ми отримали рекомендації від МОЗ і найближчими годинами збираємо комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній буде прийнято рішення про запровадження режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, шкіл та вищих навчальних закладів області"
У Чернівецькій області найближчими годинами введуть карантин у всіх дитсадках, школах і вищих навчальних закладах.
На Буковині вводять карантин у всіх школах, дитсадках та вузах

Про це під час брифінгу розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми отримали рекомендації від МОЗ і найближчими годинами збираємо комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній буде прийнято рішення про запровадження режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, шкіл та вищих навчальних закладів області", - сказав Осачук.

За його словами, освітні заклади вже відпрацьовують можливість дистанційної роботи.

Крім того, голова ОДА повідомив про обмеження щодо масових заходів.

"Так само за рекомендацією українського уряду ми запроваджуємо обмеження заходів із великим скупченням людей. Тому так само мусимо попросити порозуміння, що концерти, які були заплановані у нас на сьогоднішній вечір, на наступні вихідні дні, будуть перенесені", - додав він.

Нагадаємо, що у світі зареєстровано 95,4 тисячі випадків захворювання Covid-19, в Україні станом на ранок 5 березня - 1 випадок.

 
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05 03 2020 15:20
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