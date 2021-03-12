На Буковині викрили ботоферму, яку "годували" з Росії

У Чернівецькій області викрили масштабну ботоферму, якою керували через серверні ресурси Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури викрили групу осіб, які організували діяльність масштабної ботоферми. Щоб підтвердити легітимність акаунтів, зловмисники до облікових записів прив’язували банківські картки, зареєстровані на підставних осіб ( ч.1 ст. 200 - підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків) Кримінального кодексу України.

"За даними слідства, понад 20 тис. ботів використовувалися для поширення контенту, спрямованого на дискредитацію органів державної влади, Збройних сил України та підбурювання антивакцинаторських настроїв. Адміністрування ботоферми здійснювалося через серверні ресурси Російської Федерації", - ідеться у повідомленні.

Для просування облікових записів організатори використовували спеціальні програми. Верифіковані профілі вони продавали через інтернет, а кошти отримували на електронні гаманці.

У ході обшуків в офісних та житлових приміщеннях правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, понад 6000 стартових пакетів українських та іноземних мобільних операторів, у тому числі російських, більш як 4000 платіжних карток українських банків.

Як повідомлялося, 1 грудня Служба безпеки України викрила в Києві групу осіб, які обслуговували ботоферму, що поширювала антиукраїнський контент. Зловмисники управляли майже 6 тисячами ботів.