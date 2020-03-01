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На Донеччині 24 тис. абонентів залишилися без електропостачання

Відновлювальні роботи планують завершити 4 січня
"Відсутність електроенергії не впливає на теплопостачання населення. Питна вода надходить населенню самопливом", - додали у відомстві.
На Донеччині 24 тис. абонентів залишилися без електропостачання Фото: ua.korrespondent.net

У Донецькій області з огляду на здійснення відновлювальних робіт на лінії електропередач жителі м. Авдіївки та п’яти населених пунктів Ясинуватського району залишилися без електропостачання, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"3 січня диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення про те, що у зв'язку із проведенням відновлювальних робіт на лінії електропередач "ПЛ-110 кВ" припинено електропостачання м. Авдіївки та п’яти населених пунктів Ясинуватського району. Загалом без електропостачання залишилися понад 24 тис. абонентів", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначають, що для забезпечення електроенергією об'єктів критичної інфраструктури в Авдіївці залучено дві пересувні електростанції потужністю 80 та 40 кВт і дві людини особового складу.

Зокрема, електроенергією забезпечена військово-цивільна адміністрація Авдіївки, пенсійний фонд, "Укртелеком", відділ Національної поліції, пункт швидкої медичної допомоги та насосна станція теплопостачання 14-поверхового житлового будинку.

"Відсутність електроенергії не впливає на теплопостачання населення. Питна вода надходить населенню самопливом", - додали у відомстві.

Відновлювальні роботи планують завершити 4 січня.

Нагадаємо, що тариф на електроенергію для населення повинен бути на економічно обґрунтованому рівні.

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03 01 2020 13:20
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