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На доплати силовикам і медикам з COVID-фонду витратили майже однакові суми

Поліцейським, нацгвардійцям та податківцям вже заплатили 2,469 млрд
З так званого "коронавірусного" фонду на доплати силовикам і медикам уряд витратив майже однакові суми коштів.
На доплати силовикам і медикам з COVID-фонду витратили майже однакові суми Аваков і Степанов

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bihus.Info.

Міністерство внутрішніх справ встигло освоїти майже всі 2,53 млрд гривень, виділених на доплати своїм працівникам з Фонду боротьби з Covid-19. У якості надбавок та премій поліцейським, нацгвардійцям та податківцям вже заплатили 2,469 млрд.

Водночас медикам виплатили 2, 754 млрд грн. Загальна сума, виділена з Фонду на ці потреби для Міністерства охорони здоров’я, майже вдвічі більша – 5,955 млрд грн. 

Це означає, що більше половини виділених для медиків грошей досі чекають свого часу на рахунках.

Окрім доплат медикам, гроші пішли на закупівлі обладнання та засобів захисту для медиків. Так, за півроку з виділених 2,3 млрд грн на рукавички, маски, респіратори та костюми для лікарів витратили тільки 697 млн. 

Ще 571 млн пішов на забезпечення лікарень киснем, 121 млн – на закупівлі томографів і 43 млн – на апарати штучної вентиляції легень.

Наразі касові видатки з 66-мільярдного Фонду становлять більше половини – 38 млрд.

Найбільше коштів встиг освоїти Укравтодор – на дороги вже пішло понад 20 млрд грн. 

В 2,5 рази менше грошей – 8,5  млрд – витратили на допомогу по безробіттю та виплати Фонду соцстрахування.

Нагадаємо, що раніше Уряд дозволив використовувати гроші з COVID-фонду на патріотичні серіали.

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10 11 2020 11:35
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