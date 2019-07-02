На головного метролога "Укравтогазу" напали
"7 лютого, надранок, у Київській області троє невідомих здійснили напад на головного метролога – учасника ревізійної комісії дочірнього підприємства НАК "Нафтогаз України" "Укравтогаз", яка в рамках реформування організаційної системи управління підприємства проводить перевірку діяльності автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій", – повідомляє офіційний сайт підприємства.
Постраждалого госпіталізували. Про вчинення нападу повідомили правоохоронні органи.
На підприємстві зазначають, що в ході перевірок учасники комісії вже виявили та задокументували ряд порушень, які сприяли корупційним діям під час продажу газу через мережу АГНКС.
Нагадаємо, що 6 лютого в соціальній мережі з'явилося відео, на якому знято побиття неповнолітньої однолітками у Житомирі.
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