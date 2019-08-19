На Івано-Франківщині затримали начальника митного посту на хабарі у 2,5 тисячі доларів
За попередньою інформацією, службовець вимагав неправомірну вигоду від фізичних осіб-підприємців за нестворення штучних перешкод під час розмитнення товарів, які ввозяться з країн ЄС. Крім того, задля безперешкодного оформлення товару "тканина для виготовлення ролет" керівник митного посту уже отримав 2 тисячі доларів США, повідомляє "Громадське".
Посадовця затримали, наразі йому готується повідомлення про підозру.
У разі доведення вини, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що в березні САП повідомила двом ексспівробітникам "Укргазвидобування" про підозру в отриманні 1 млн доларів хабара.
За цю суму вони підписали договір з приватною компанією про постачання продукції "Укргазвидобуванню".
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