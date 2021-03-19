На карантинні вихідні сніг з дощем та сонце з-за хмар

У Львівській області 20 березня можливий дощ зі снігом. 21 березня - без опадів

Закінчується третій тиждень весни. Синоптик обіцяє значне потепління тільки до кінця наступного тижня. А поки що погода в Україні у вихідні 20-21 березня не відрізняється різноманітністю: невисока денна температура від +3 °С до +7 °С, вночі від 0 °С до -5 °С. У високогір'ї Карпат вночі до -10 ° С, вдень -3 ... -5 ° С.

За прогнозом Синоптика дрібний дощ та сніг з дощем очікуються 20 березня в центральних, східних, північних регіонах України, пише "Інтерфакс-Україна".

У західних областях країни хмарно з проясненнями, денна температура повітря від + 3 °С до + 5 °С. У Львівській області 20 березня можливий дощ зі снігом. 21 березня - без опадів, переважно сонячно.

У Карпатах - на високогір'ї вночі до 10 градусів морозу, вдень -3 …- 5 °С. В Івано-Франківську в суботу сонячно, в неділю - мінлива хмарність, вдень + 4...6 °С, вночі до -5 °С, вітер слабкий.

Закарпаття у вихідні буде самим сонячним регіоном України. Але вночі збережуться морози до -3 °С, вдень повітря прогріється до +7 °С.

Центр країни в суботу очікує сира, сльотава погода з мокрим снігом, дощем і невеликими порціями сонця. У неділю - мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі до -2 °С, вдень +2 ...+4 °С.

У північному регіоні вдень +1...+4 °С, вночі 0 ...-2 °С. 20 березня на більшій території північної частини України буде сніг з дощем, 21 березня - хмарно з проясненнями, без опадів.

На сході країни денна температура повітря +2 ...+4 °С, у Дніпрі дещо вище - до +6 °С. Вночі у східних областях 0 ...-2 °С. 20 березня може бути дощ зі снігом, 21 березня - без опадів.

У Південних областях України температура вночі 0...+1 °С, вдень до 8 градусів тепла. У вихідні після сонячного ранку буде хмарно з проясненнями, опади маловірогідні.

У Києві 20-21 березня мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі -1…-2 °С, вдень до 5 градусів тепла.

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