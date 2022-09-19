На Київщині через негоду знеструмлено 125 населених пунктів

Найбільше через негоду постраждали Богуславcький, Бориспільський, Васильківський та Переяслав-Хмельницький енерговузли

Учорашні зливи, грози та шквальні пориви вітру призвели до повного знеструмлення в області 125 населених пунктів та 189 часткового.

"18 вересня в області через зливи, грози та шквальні пориви вітру до 20 м/с було знеструмлено 125 населених пунктів повністю та 189 - частково. Пошкоджено 150 ЛЕП та 2612 трансформаторних підстанцій", - йдеться у повідомленні.

Найбільше через негоду постраждали Богуславcький, Бориспільський, Васильківський та Переяслав-Хмельницький енерговузли.

Станом на 08:30 19 вересня електромонтери вже встигли повернути світло для понад 60 тисяч родин у 72 населених пунктах, що знеструмлювалися повністю та у 121 - частково.

Залишаються знеструмленими 53 населених пункти повністю та 68 - частково. Через грозу та пориви вітру знеструмлені 40 ЛЕП повністю та 27 - частково, 809 трансформаторних підстанцій.

Енергетики продовжують працювати в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло.