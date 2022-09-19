НОВИНИНайбільше через негоду постраждали Богуславcький, Бориспільський, Васильківський та Переяслав-Хмельницький енерговузлиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині через негоду знеструмлено 125 населених пунктів
Фото: Bild
Учорашні зливи, грози та шквальні пориви вітру призвели до повного знеструмлення в області 125 населених пунктів та 189 часткового.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"18 вересня в області через зливи, грози та шквальні пориви вітру до 20 м/с було знеструмлено 125 населених пунктів повністю та 189 - частково. Пошкоджено 150 ЛЕП та 2612 трансформаторних підстанцій", - йдеться у повідомленні.
Найбільше через негоду постраждали Богуславcький, Бориспільський, Васильківський та Переяслав-Хмельницький енерговузли.
Станом на 08:30 19 вересня електромонтери вже встигли повернути світло для понад 60 тисяч родин у 72 населених пунктах, що знеструмлювалися повністю та у 121 - частково.
Залишаються знеструмленими 53 населених пункти повністю та 68 - частково. Через грозу та пориви вітру знеструмлені 40 ЛЕП повністю та 27 - частково, 809 трансформаторних підстанцій.
Енергетики продовжують працювати в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло.
На сьогодні майже по всій Україні оголосили штормове попередження. За даними Укргідрометцентру, 19 вересня в Україні, крім півдня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Раніше повідомлялося, що в Україні 18 вересня випав перший сніг.
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