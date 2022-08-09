На Київщині хочуть будувати безкоштовне житло для переселенців

В Київській області створено проект “Дім там, де ти”, щоб забезпечити безкоштовним комфортним житлом людей, які постраждали внаслідок російсько-української війни.

Про це повідомляють його організатори – подружжя - киянин Юрій Стецюк та маріупольчанка Валерія Стецюк, пише "Дзеркало тижня".

Наразі вже є проект помешкання та збудовано один будинок у Києві. Організатори також отримали землю у Київській області для зведення наступних будинків і шукають фінансування для створення житла ще для п’яти сімей-переселенців.

За словами організаторів, на початку повномасштабної війни вони встигли вивезти батьків Валерії з Маріуполя, однак ті втратили абсолютно все – взяли з собою лиш кота і документи. У схожій ситуації опинилися і десятки знайомих та родичів.

Подружжя вирішило побудувати компактне та якісне житло, яке б відповідало декільком критеріям: функціонально було таким самим, як квартира; зводилось би швидко; і могло б бути встановлене будь-де (без капітального фундаменту).

"Протягом березня та квітня 2022 року залучені фахівці спроектували перший дерев’яно-каркасний будинок з двома спальнями (для дітей та дорослих), кухнею та санвузлом. Впродовж травня та червня організатори за власні кошти звели житло біля станції метро Видубичі", - повідомляють організатори.

Згодом біло вирішено розширити проект і з сотні заявок обрано ще п’ять сімей з двома дітьми до 18 років, які терміново потребують житла. Чотири з них – з Маріуполя, п'ята – двічі вимушено переміщені особи (до 2014 року жили в Макіївці, потім – в Дружківці).

Організатори наразі отримали у безоплатне користування землю від Боярської міської ради і шукають фінансування для зведення будинків.

Дізнатись деталі та підтримати проект можна за наступним посиланням.