На Львівщині карантин продовжили до 29 травня - голова ОДА
У Львівській області карантин продовжили до 29 травня, повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, пише "Інтерфакс-Україна".
"Динаміка захворюваності на COVID-19 не сприяє послабленню або зняттю карантинних заходів у регіоні. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з НС та ТЕБ", - написав голова Львівської ОДА на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
За його даними, у Львівській області вже декілька тижнів фіксують погіршення епідеміологічної ситуації. За минулу добу коронавірус підтвердили у 65 осіб, ще 53 госпіталізовано з підозрою на коронавірусну інфекцію/
"Занадто рано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження життів і здоров'я жителів регіону", - написав Козицький.
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