На Львівщині карантин продовжили до 29 травня - голова ОДА

"Динаміка захворюваності на COVID-19 не сприяє послабленню або зняттю карантинних заходів у регіоні. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з НС та ТЕБ", - написав голова Львівської ОДА на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

У Львівській області карантин продовжили до 29 травня, повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, пише "Інтерфакс-Україна".

"Динаміка захворюваності на COVID-19 не сприяє послабленню або зняттю карантинних заходів у регіоні. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з НС та ТЕБ", - написав голова Львівської ОДА на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За його даними, у Львівській області вже декілька тижнів фіксують погіршення епідеміологічної ситуації. За минулу добу коронавірус підтвердили у 65 осіб, ще 53 госпіталізовано з підозрою на коронавірусну інфекцію/

"Занадто рано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження життів і здоров'я жителів регіону", - написав Козицький.