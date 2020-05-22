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На Львівщині карантин продовжили до 29 травня - голова ОДА

У Львівській області вже декілька тижнів фіксують погіршення епідеміологічної ситуації
"Динаміка захворюваності на COVID-19 не сприяє послабленню або зняттю карантинних заходів у регіоні. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з НС та ТЕБ", - написав голова Львівської ОДА на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
На Львівщині карантин продовжили до 29 травня - голова ОДА Фото: loda.gov.ua

У Львівській області карантин продовжили до 29 травня, повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, пише "Інтерфакс-Україна".

"Динаміка захворюваності на COVID-19 не сприяє послабленню або зняттю карантинних заходів у регіоні. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з НС та ТЕБ", - написав голова Львівської ОДА на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За його даними, у Львівській області вже декілька тижнів фіксують погіршення епідеміологічної ситуації. За минулу добу коронавірус підтвердили у 65 осіб, ще 53 госпіталізовано з підозрою на коронавірусну інфекцію/

"Занадто рано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження життів і здоров'я жителів регіону", - написав Козицький.

Нагадаємо, що станом на 9:00 22 травня у Львівській області зафіксовано 1240 випадків інфікування COVID-19
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22 05 2020 16:51
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