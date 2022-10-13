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На Львівщині ворог повторно обстріляв військовий об‘єкт
Фото: Getty Images
Під час ракетного обстрілу 13 жовтня російські окупанти вдруге влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.
"Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО" – написав він.
У Чернівецькій та Тернопольській областях працювала ППО.
Глава Тернопольської ОВА Володимир Труш повідомив, що жителі області могли чути вибухи.
За словами Труша, працювали сили протиповітряної оборони на Чортківщині: "На місце виїхали спеціалісти. Наслідки повідомлю згодом".
Раніше повідомлялося, що 11 жовтня 2022 року ворог завдав ракетних ударів по Львову та області. Постаждали об’єкти критичної інфраструктури міста.
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13 10 2022 18:05 МЕДІА
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