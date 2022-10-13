На Львівщині ворог повторно обстріляв військовий об‘єкт

Знищене військове майно, жертв немає

Під час ракетного обстрілу 13 жовтня російські окупанти вдруге влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.

"Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО" – написав він.

У Чернівецькій та Тернопольській областях працювала ППО.

Глава Тернопольської ОВА Володимир Труш повідомив, що жителі області могли чути вибухи.

За словами Труша, працювали сили протиповітряної оборони на Чортківщині: "На місце виїхали спеціалісти. Наслідки повідомлю згодом".