Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

На Мальті стартував третій мирний саміт щодо України

28 жовтня 2023, 11:54
На Мальті стартував третій мирний саміт щодо України
Фото: з вільних джерел
Цього разу присутні представники Заходу та Глобального півдня.

Третій мирний саміт щодо України стартував сьогодні, 28 жовтня, на Мальті. На ньому присутні представники понад 65 країн.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

У саміті беруть участь зовнішньополітичні радники та радники з питань національної безпеки. Цього разу присутні представники Заходу та Глобального півдня. 

За словами Єрмака, на третьому саміті будуть презентовані та обговорені плани реалізації 5 пунктів української формули миру: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

"Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти", - додав керівник ОП.

На Мальті сьогодні та завтра відбудеться третя зустріч щодо української формули миру. Головна мета для України, за словами голови ОП Андрія Єрмака, - заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" мирного плану президента Володимира Зеленського.

Дві попередні зустрічі пройшли у Копенгагені та Джідді. Тоді Україні вдалося залучити не лише прямих партнерів та союзників, а й представників Глобального півдня, які займають нейтральну позицію щодо війни.

Мальтамирний саміт

Останні матеріали

Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Політика
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 12:47
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Політика
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 09:14
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Політика
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 16:02
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Політика
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 13:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється