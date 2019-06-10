На Майдані оголосили про створення руху опору капітуляції

На Майдані Незалежності оголосили про створення руху опору капітуляції.

"З метою протидії капітуляції і захисту державності ветерани, волонтери, вчені, експерти, журналісти, громадські організації та активісти створили громадський надпартійний рух опору капітуляції", - повідомляє LB.ua.

Рух нібито вже об'єднав "десятки політичних партій і громадських організацій".

Учасники віча закликали фракції "Голос", "Євросолідарності" і "Батьківщина" створити у Верховній Раді ще одну опозиційну платформу - "Ні капітуляції" і налагодити роботу з рухом опору.

У резолюції також міститься заклик до президента, парламенту і Кабміну дотримуватися чинного закону про особливості державної політики та забезпечення дотримання державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, який був ухвалений на початку 2018 року.

"Росія - агресор і повинна нести повну відповідальність за злочини перед Україною і ситуацією на окупованих територіях. Донбас і Крим повинні повернутися в Україну разом без будь-яких умов з боку Кремля", - йдеться в резолюції віче.

Нагадаємо, що дві третини українців вважають Росію країною-агресором.