На мене тиснуть і змушують відмовитися від участі в "Євробаченні", - MARUV

MARUV заявила що готова відмовитися від виступів у Росії та готова взяти на себе всі витрати для участі в міжнародному конкурсі

Співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на "Євробачення − 2019", заявила, що на неї чинять тиск та намагаються змусити відмовитися представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Вона повідомила про умови договору її як представниці України на конкурсі та НСТУ як організатора відбору.

За словами співачки, серед пунктів договору є такі умови:

1. їй заборонена будь-яка імпровізація на сцені без затвердження НСТУ. (Неузгоджений шпагат, наприклад, призведе до штрафу в 2 мільйони гривень)

2. Негайна передача авторських прав на пісню, що належать світовому лейблу Warner Music (про ці права було відомо до початку конкурсу)

3. Чітко виконувати будь-які вимоги і вказівки НСТУ.

4. Заборона на спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ.

У разі порушення одного з пунктів їй начебто загрожує штраф 2 мільйони гривень і компенсація збитків ще на невизначену суму.

З боку НСТУ не передбачено фінансової підтримки, допомоги в організації поїздки та міжнародної промо підтримки, додала вона.

"Я здобула чесну перемогу в Національному відборі на "Євробачення-2019", отримавши максимальну підтримку від телеглядачів і високий бал від членів журі. Але тепер нашу з вами перемогу хочуть відібрати... Я відчуваю тиск! І бачу явні спроби змусити мене відмовитися представляти свою країну на міжнародному конкурсі", - резюмувала виконавиця.

Нагадаємо, що у контракті з "Суспільним" є вимога не гастролювати в Росії. MARUV має сьогодні, 25 лютого, вирішити, укладати цей контракт чи ні.