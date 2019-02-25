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На мене тиснуть і змушують відмовитися від участі в "Євробаченні", - MARUV

MARUV заявила що готова відмовитися від виступів у Росії та готова взяти на себе всі витрати для участі в міжнародному конкурсі
Співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на "Євробачення − 2019", заявила, що на неї чинять тиск та намагаються змусити відмовитися представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.
На мене тиснуть і змушують відмовитися від участі в "Євробаченні", - MARUV Фото:MARUV

Вона повідомила про умови договору її як представниці України на конкурсі та НСТУ як організатора відбору.

За словами співачки, серед пунктів договору є такі умови:

1. їй заборонена будь-яка імпровізація на сцені без затвердження НСТУ. (Неузгоджений шпагат, наприклад, призведе до штрафу в 2 мільйони гривень)

2. Негайна передача авторських прав на пісню, що належать світовому лейблу Warner Music (про ці права було відомо до початку конкурсу)

3. Чітко виконувати будь-які вимоги і вказівки НСТУ. 

4. Заборона на спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ.

У разі порушення одного з пунктів їй начебто загрожує штраф 2 мільйони гривень і компенсація збитків ще на невизначену суму.

З боку НСТУ не передбачено фінансової підтримки, допомоги в організації поїздки та міжнародної промо підтримки, додала вона.

"Я здобула чесну перемогу в Національному відборі на "Євробачення-2019", отримавши максимальну підтримку від телеглядачів і високий бал від членів журі. Але тепер нашу з вами перемогу хочуть відібрати... Я відчуваю тиск! І бачу явні спроби змусити мене відмовитися представляти свою країну на міжнародному конкурсі", - резюмувала виконавиця.

Нагадаємо, що у контракті з "Суспільним" є вимога не гастролювати в Росії. MARUV має сьогодні, 25 лютого, вирішити, укладати цей контракт чи ні.

Додамо, Суспільне мовлення, яке обирає представника України на пісенному конкурсі Євробачення, попри перемогу в національному відборі співачки MARUV, ще не ухвалило остаточного рішення.

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25 02 2019 09:53
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