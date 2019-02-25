На мене тиснуть і змушують відмовитися від участі в "Євробаченні", - MARUV
Вона повідомила про умови договору її як представниці України на конкурсі та НСТУ як організатора відбору.
За словами співачки, серед пунктів договору є такі умови:
1. їй заборонена будь-яка імпровізація на сцені без затвердження НСТУ. (Неузгоджений шпагат, наприклад, призведе до штрафу в 2 мільйони гривень)
2. Негайна передача авторських прав на пісню, що належать світовому лейблу Warner Music (про ці права було відомо до початку конкурсу)
3. Чітко виконувати будь-які вимоги і вказівки НСТУ.
4. Заборона на спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ.
У разі порушення одного з пунктів їй начебто загрожує штраф 2 мільйони гривень і компенсація збитків ще на невизначену суму.
З боку НСТУ не передбачено фінансової підтримки, допомоги в організації поїздки та міжнародної промо підтримки, додала вона.
"Я здобула чесну перемогу в Національному відборі на "Євробачення-2019", отримавши максимальну підтримку від телеглядачів і високий бал від членів журі. Але тепер нашу з вами перемогу хочуть відібрати... Я відчуваю тиск! І бачу явні спроби змусити мене відмовитися представляти свою країну на міжнародному конкурсі", - резюмувала виконавиця.
Нагадаємо, що у контракті з "Суспільним" є вимога не гастролювати в Росії. MARUV має сьогодні, 25 лютого, вирішити, укладати цей контракт чи ні.
Додамо, Суспільне мовлення, яке обирає представника України на пісенному конкурсі Євробачення, попри перемогу в національному відборі співачки MARUV, ще не ухвалило остаточного рішення.
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