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На місце "мовного омбудсмена" претендують 14 осіб

Переможець конкурсу подаватиме кандидатуру на затвердження Кабміном
На посаду Уповноваженого з питань захисту державної мови претендують 14 кандидатів.
На місце "мовного омбудсмена" претендують 14 осіб Фото: УНІАН

"Прийом документів завершився 30 серпня, конкурс відбудеться завтра, 4 серпня, і проходитиме впродовж усього дня. Претендують на посаду мовного уповноваженого 14 конкурсантів", - сказав головний фахівець департаменту моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату Уповноваженого Верховного Ради Андрій Гнаповський, повідомляє LB.ua.

  • Жолдак Тарас.
  • Новоженець Ростислав.
  • Мамалига Андрій.
  • Паскевська Юлія.
  • Черкас Антон.
  • Маснюк Валерій.
  • Рибчинський Євген.
  • Ільченко Володимир.
  • Коверзнева Катерина.
  • Кремінь Тарас.
  • Бойко Наталія.
  • Крисанов Юрій.
  • Дорошенко Андрій.

  • Делюста Марина.

Після оголошення результатів конкурсу Уповноважений подаватиме свою кандидатуру до Кабінету Міністрів України.

"Уповноважений із питань захисту державної мови буде керуватися законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і буде робити все, що зазначено в законах і в Конституції України", - сказав Гнаповський.

Напередодні розпочалося нова спроба поставити мовний закон на розгляд Радбезу на засіданні Ради безпеки ООН. 

Пов’язано це із тим, що сьогодні, 16 липня, в Україні набув чинності Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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03 09 2019 14:59
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