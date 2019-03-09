На місце "мовного омбудсмена" претендують 14 осіб

На посаду Уповноваженого з питань захисту державної мови претендують 14 кандидатів.

"Прийом документів завершився 30 серпня, конкурс відбудеться завтра, 4 серпня, і проходитиме впродовж усього дня. Претендують на посаду мовного уповноваженого 14 конкурсантів", - сказав головний фахівець департаменту моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату Уповноваженого Верховного Ради Андрій Гнаповський, повідомляє LB.ua.

Жолдак Тарас.

Новоженець Ростислав.

Мамалига Андрій.

Паскевська Юлія.

Черкас Антон.

Маснюк Валерій.

Рибчинський Євген.

Ільченко Володимир.

Коверзнева Катерина.

Кремінь Тарас.

Бойко Наталія.

Крисанов Юрій.

Дорошенко Андрій.

Делюста Марина.

Після оголошення результатів конкурсу Уповноважений подаватиме свою кандидатуру до Кабінету Міністрів України.

"Уповноважений із питань захисту державної мови буде керуватися законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і буде робити все, що зазначено в законах і в Конституції України", - сказав Гнаповський.

Напередодні розпочалося нова спроба поставити мовний закон на розгляд Радбезу на засіданні Ради безпеки ООН.

Пов’язано це із тим, що сьогодні, 16 липня, в Україні набув чинності Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної".