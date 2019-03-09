На місце "мовного омбудсмена" претендують 14 осіб
"Прийом документів завершився 30 серпня, конкурс відбудеться завтра, 4 серпня, і проходитиме впродовж усього дня. Претендують на посаду мовного уповноваженого 14 конкурсантів", - сказав головний фахівець департаменту моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату Уповноваженого Верховного Ради Андрій Гнаповський, повідомляє LB.ua.
- Жолдак Тарас.
- Новоженець Ростислав.
- Мамалига Андрій.
- Паскевська Юлія.
- Черкас Антон.
- Маснюк Валерій.
- Рибчинський Євген.
- Ільченко Володимир.
- Коверзнева Катерина.
- Кремінь Тарас.
- Бойко Наталія.
- Крисанов Юрій.
- Дорошенко Андрій.
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Делюста Марина.
Після оголошення результатів конкурсу Уповноважений подаватиме свою кандидатуру до Кабінету Міністрів України.
"Уповноважений із питань захисту державної мови буде керуватися законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і буде робити все, що зазначено в законах і в Конституції України", - сказав Гнаповський.
Напередодні розпочалося нова спроба поставити мовний закон на розгляд Радбезу на засіданні Ради безпеки ООН.
Пов’язано це із тим, що сьогодні, 16 липня, в Україні набув чинності Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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