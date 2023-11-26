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ПОЛІТИКА

На північ сектора Гази доставили найбільший з початку війни вантаж гумдопомоги

26 листопада 2023, 12:33
На північ сектора Гази доставили найбільший з початку війни вантаж гумдопомоги
Фото: alarabiya.net
Допомогу завезла 61 вантажівка.

Палестинське товариство Червоного Півмісяця повідомило, що на північ сектора Гази доставили найбільший з початку війни з Ізраїлем вантаж гуманітарної допомоги.

Допомогу завезла 61 вантажівка. У зруйноване боями місто Газа доставили воду, продовольство та медикаменти. До шпиталю Аль-Шифа, в районі якого в останні дні йшли запеклі бої, доставили 11 машин швидкої допомоги, три автобуси та спеціальну вантажну платформу для евакуації. Крім того, до сектора доставили 129 літрів палива.

Розподілом допомоги займається агентство ООН і волонтери. Сама доставка допомоги стала можливою з початком чотириденного перемирʼя між палестинським рухом Хамас та військами Ізраїлю, яке настало о 8 ранку 24 листопада. За час перемирʼя сторони мають провести обмін — Ізраїль повинен отримати 50 заручників, захоплених у полон 7 жовтня, у перший день нападу, а палестинці — 150 увʼязнених.

Станом на 26 листопада Хамас відпустив 26 ізраїльтян та 16 робітників з Таїланду, а Ізраїль випустив із тюрем 39 палестинців. Усіх їх доправили на Західний берег річки Йордан.

сектор ГазагумдопомогаХамас: Ізраїль

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