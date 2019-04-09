На посаду заступника міністра оборони претендує Катерина Коваль
У поданій декларації місцем майбутньої роботи чи проходження служби вказане Міністерство оборони, а посада, на яку претендує Коваль – заступник міністра оборони.
Інша інформація (про доходи, членів сім'ї, об'єкти нерухомості, транспортні засоби тощо) у декларації не вказана.
Згідно з даними Facebook-сторінки, Коваль – експерт з питань національної безпеки і оборони, політтехнолог, працювала у Верховній Раді, МЗС та Благодійному фонді Арсенія Яценюка Open Ukraine, вивчала зовнішню політику у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС та наукове спіфвробітництво у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, економіку, переклад та готельний менеджмент у Народній українській академії.
Також як місце освіти Коваль вказує Національний Університет оборони України імені Івана Черняховського.
Згідно з сайтом Посіпаки, Коваль була помічником на громадських засадах депутата 8 скликання від БПП Максима Єфімова (обраний по виборчому округу №48 на Донеччині).
Нагадаємо, що Верховна Рада призначила Андрія Загороднюка міністром оборони України.
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