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ПОЛІТИКА

НАТО змінює формулювання щодо клімату і гендерної рівності, щоб уникнути конфлікту з Трампом

18 квітня 2025, 11:32
НАТО змінює формулювання щодо клімату і гендерної рівності, щоб уникнути конфлікту з Трампом
Фото: Економічна правда
Фрази, що стосуються клімату, жінок і безпеки, були перефразовані в новому законодавстві НАТО.

Співробітники НАТО пом'якшують формулювання щодо клімату, гендерної рівності і різноманітності як запобіжний захід для уникнення дій у відповідь з боку адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Politico.

Фрази, що стосуються клімату, жінок і безпеки, були перефразовані в новому законодавстві НАТО, розробленому його комітетами і робочими групами, на більш прийнятні для США формулювання, оскільки Альянс стикається з невизначеним майбутнім під час другого терміну Дональда Трампа в Білому домі.

Нова адміністрація вийшла на стежку війни проти так званих зусиль у сфері розмаїття, рівності та інклюзії (DEI), намагаючись заблокувати фінансування університетів і скасувати федеральні програми, які включають ці заходи. Вона також проводить чистку Пентагону, щоб викорінити всі залишки таких програм.

"Усі бачать у новинах, яку позицію займає адміністрація Трампа; ви не хочете робити нічого, що вистрілить собі в ногу", – сказав один посадовець.

"Зелені технології" нібито замінили на "інноваційні технології", а "клімат" назвали "оперативним середовищем", сказав інший посадовець НАТО.

Тим часом, посадовці уникають будь-яких формулювань щодо "гендеру" або "жінок, миру і безпеки", оскільки хочуть, щоб ці питання були схвалені всіма 32 країнами-членами Альянсу, включно зі Сполученими Штатами.

У НАТО є радники з питань клімату, які здебільшого консультують військовий персонал щодо екологічних викликів під час війни, таких як екстремальні температури, які можуть вплинути на боєздатність особового складу або обладнання. Поки що вони залишаються неушкодженими.

Трамп оголосив, що Європа повинна припинити "дармоїдство" щодо США і почати платити більше за оборону. Він також наполягає на збільшенні цільового показника оборонних витрат Альянсу до 5 відсотків ВВП з нинішніх 2 відсотків.

НАТОДональд Трампгендерклімат

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