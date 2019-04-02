На Прикарпатті громада перейшла до Помісної церкви без священика

"Ось як піп тікав під гімн України"

На Івано-Франківщині Богородчанська релігійна громада храму Святих Апостолів Петра і Павла перейшла до Православної церкви в Україні без священника.

"Ось як піп тікав під гімн України. Ще треба щось комусь пояснювати?", - повідомив депутат Івано-Франківської обласної ради Святослав Никорович, опублікувавши відео зборів громади Боголодчан.

"Коли ще у Москві квакали жаби, у Києві уже була своя митрополія", - заявив депутат.





За словами чиновника, Московський патріархат намагається розсварити українців і насадити свої пріоритети.

Настоятель храму протоієрей Володимир Шувар вийшов з Палацу культури Богородчан, де проводили збори, під гімн України та вигуки "ганьба".

Водночас прес-служба УПЦ МП заперечує перехід громади до ПЦУ.

"Прес-служба Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) спростовує неправдиву інформацію про перехід релігійної громади смт. Богородчан до ПЦУ", - йдеться в повідомленні московського патріархату.

В УПЦ МП стверджують, що 206 членів релігійної громади зі священником проголосували за збереження підпорядкування московському патріархату на чолі з Онуфрієм.

В знак протесту частина громади скандувала, що "збори незаконні" і відправилася хресним ходом до храму, де віруючі почали молитовне стояння.





"Укрінформ" повідомляє, що священник не може перейти до новоствореної церкви, бо його син вчиться у Росії.

4 лютого представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила під час погоджувальної ради, що до ПЦУ перейшли близько 204 парафій УПЦ МП.

Нагадаємо, правоохоронці з’ясовують обставини релігійного інциденту поблизу храму в селі Гніздичне Збаразького району. Конфлікт та штовханину між прихильниками різних церков виник через неузгодження часу проведення богослужіння.