На Прикарпатті громада перейшла до Помісної церкви без священика
"Ось як піп тікав під гімн України. Ще треба щось комусь пояснювати?", - повідомив депутат Івано-Франківської обласної ради Святослав Никорович, опублікувавши відео зборів громади Боголодчан.
"Коли ще у Москві квакали жаби, у Києві уже була своя митрополія", - заявив депутат.
За словами чиновника, Московський патріархат намагається розсварити українців і насадити свої пріоритети.
Настоятель храму протоієрей Володимир Шувар вийшов з Палацу культури Богородчан, де проводили збори, під гімн України та вигуки "ганьба".
Водночас прес-служба УПЦ МП заперечує перехід громади до ПЦУ.
"Прес-служба Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) спростовує неправдиву інформацію про перехід релігійної громади смт. Богородчан до ПЦУ", - йдеться в повідомленні московського патріархату.
В УПЦ МП стверджують, що 206 членів релігійної громади зі священником проголосували за збереження підпорядкування московському патріархату на чолі з Онуфрієм.
В знак протесту частина громади скандувала, що "збори незаконні" і відправилася хресним ходом до храму, де віруючі почали молитовне стояння.
"Укрінформ" повідомляє, що священник не може перейти до новоствореної церкви, бо його син вчиться у Росії.
4 лютого представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила під час погоджувальної ради, що до ПЦУ перейшли близько 204 парафій УПЦ МП.
Нагадаємо, правоохоронці з’ясовують обставини релігійного інциденту поблизу храму в селі Гніздичне Збаразького району. Конфлікт та штовханину між прихильниками різних церков виник через неузгодження часу проведення богослужіння.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин