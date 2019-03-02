Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В УПЦ МП заявили про побиття поліцією священика на Тернопільщині

"Представники релігійної громади УПЦ, розуміючи, що планується захоплення храму, стали на сходах церкви"
УПЦ МП заявляє про побиття молодиками та поліцією священика Свято-Преображенського храму с. Гнездичне Збаразького району на Тернопільщині.
В УПЦ МП заявили про побиття поліцією священика на Тернопільщині ФОТО: ПРЕС-СЛУЖБИ УПЦ МП

У неділю біля храму сталася сутичка між прихильниками Православної церкви України та представниками релігійної громади УПЦ МП, повідомляє "Українська правда".

"Особливо від рук чоловіків кремезної статури з червоно-чорними нашивками на рукавах та власне поліції постраждав настоятель релігійної громади Української Православної Церкви протоієрей Стефан Балан", - йдеться в повідомленні.В УПЦ МП стверджують, що вранці перед початком богослужіння біля церкви почали збиратися прихильники ПЦУ, які "зірвали Божественну літургію вірянам" УПЦ МП.

"Представники релігійної громади УПЦ, розуміючи, що планується захоплення храму, стали на сходах церкви", - йдеться у повідомленні.

В УПЦ МП заявляють, що поліція стала на бік прихильників ПЦУ.

"Поліція почала брати все у свої руки й пішла у наступ. Швидко приїхав спецпідрозділ поліції і почали нас бити. На відео все добре видно. Мене били, вірян штовхали. А потім прийшли якісь чоловіки у захисні формі з червоно-чорними нашивками і почали нас усіх розкидати. Мене схопили за голову, зламали палець. Після цього, ми викликали швидку. Медичні працівники зафіксували побиття всього тіла – голова, груди, руки", - розповів голова релігійної громади, який нібито найбільше постраждав у сутичці.

Прес-служба зазначає, що 13 січня активісти провели збори села, на яких частина присутніх проголосувала за перехід в новостворену ПЦУ, однак релігійна ж громада вирішила лишитися в лоні УПЦ МП.

Станом на вечір неділі поліція Тернопільської області не повідомляє про інцидент.

Нагадаємо, у Софійському соборі близько 9:00 в неділю почалася інтронізація (на світський манер - інавгурація) митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет не був присутній на церемонії інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія через погіршення стану здоров'я.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2019 22:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.