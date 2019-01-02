У Тернопільській області священик відмовляється від переход до ПЦУ: він не віддає ключі від храму

"Люди були вимушені опечатати двері та повісити додатково ще один, свій, замок"

У селі Радошівка Тернопільської області парафіяни церкви Святої Великомучениці Параскеви опечатали храм і повісили на двері замок після того, як священник відмовився віддати ключі від будівлі та статутні документи громади.

Віряни ще 16 січня вирішили перейти до Православної церкви України, а 21 січня це прохання задовольнив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, повідомляється на сторінці села у Facebook.

"Священник УПЦ МП відмовляється виконувати волю громади. 31 січня він демонстративно відмовився повернути людям ключі від їх церкви та установчі документи. Люди були вимушені опечатати двері та повісити додатково ще один, свій, замок. Присутня поліція втручатись не стала", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, парафію Різдва Пресвятої Богородиці села Сураж Шумського району прийнято до складу Тернопільської єпархії Православної церкви України.

Також, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія залишає за собою право реагувати в разі загрози порушення права на свободу віросповідання в сусідніх країнах.