Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Тернопільській області священик відмовляється від переход до ПЦУ: він не віддає ключі від храму

"Люди були вимушені опечатати двері та повісити додатково ще один, свій, замок"
У селі Радошівка Тернопільської області парафіяни церкви Святої Великомучениці Параскеви опечатали храм і повісили на двері замок після того, як священник відмовився віддати ключі від будівлі та статутні документи громади.
У Тернопільській області священик відмовляється від переход до ПЦУ: він не віддає ключі від храму Фото:Укрінформ

Віряни ще 16 січня вирішили перейти до Православної церкви України, а 21 січня це прохання задовольнив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, повідомляється на сторінці села у Facebook.

"Священник УПЦ МП відмовляється виконувати волю громади. 31 січня він демонстративно відмовився повернути людям ключі від їх церкви та установчі документи. Люди були вимушені опечатати двері та повісити додатково ще один, свій, замок. Присутня поліція втручатись не стала", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, парафію Різдва Пресвятої Богородиці села Сураж Шумського району прийнято до складу Тернопільської єпархії Православної церкви України.

Також, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія залишає за собою право реагувати в разі загрози порушення права на свободу віросповідання в сусідніх країнах.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 02 2019 10:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.