Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

На Рівненщині до нового туристичного сезону інструкторів готують онлайн

«На Рівненщині стартує онлайн семінар-навчання «Школа інструкторів активного відпочинку «Спільні кроки»
До нового туристичного сезону у Рівненській області інструкторів активного відпочинку готують в онлайн-школі.
На Рівненщині до нового туристичного сезону інструкторів готують онлайн ukrinform.ua/

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації, передає Укрінформ.

«Теоретичні знання та практичні навики, екскурсійний досвід та школа життя інструктора активного відпочинку – на Рівненщині стартує онлайн семінар-навчання «Школа інструкторів активного відпочинку «Спільні кроки». Таку ініціативу реалізовує громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» в межах співпраці з обласним управлінням молоді та спорту», – йдеться в повідомленні.

Мета навчання – надати теоретичні й практичні навики для освоєння такого фаху, як інструктор активного відпочинку.

Під час навчання йтиметься про підготовку та організацію подорожей, першу домедичну допомогу, організацію кемпінгів, побуту, харчування, трансферу, безпеку під час туристичних турів.

Спікерами будуть досвідчені туристи та керівники туристичних агенцій, які займаються організацією турів активного відпочинку.

Нагадаємо, що Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» проводить підготовку до відкриття своїх музейних об’єктів для доступу туристів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 05 2020 14:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками

Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.