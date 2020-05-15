На Рівненщині до нового туристичного сезону інструкторів готують онлайн
Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації, передає Укрінформ.
«Теоретичні знання та практичні навики, екскурсійний досвід та школа життя інструктора активного відпочинку – на Рівненщині стартує онлайн семінар-навчання «Школа інструкторів активного відпочинку «Спільні кроки». Таку ініціативу реалізовує громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» в межах співпраці з обласним управлінням молоді та спорту», – йдеться в повідомленні.
Мета навчання – надати теоретичні й практичні навики для освоєння такого фаху, як інструктор активного відпочинку.
Під час навчання йтиметься про підготовку та організацію подорожей, першу домедичну допомогу, організацію кемпінгів, побуту, харчування, трансферу, безпеку під час туристичних турів.
Спікерами будуть досвідчені туристи та керівники туристичних агенцій, які займаються організацією турів активного відпочинку.
Нагадаємо, що Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» проводить підготовку до відкриття своїх музейних об’єктів для доступу туристів.
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